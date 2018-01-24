Тиждень без світла: у Вилковому вдалося відновити електропостачання в житлові багатоповерхівки

У місті Вилкове Кілійського району Одеської області, яке через негоду з кінця минулого тижня залишається без електро- і теплопостачання, енергетикам вдалося подати електропостачання в житлові багатоповерхові будинки.

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Про це УНІАН повідомив голова Кілійської районної ради Павло Бойченко.

Зокрема, електрику вдалося подати за тимчасовою схемою.

«Поки що тільки багатоповерхові будинки, але завтра буде більше», - сказав Бойченко.

Житлові багатоповерхові будинки Вилкового опалюються за допомогою електрики.

Як повідомляв УНІАН, у місті Вилкове Кілійського району Одеської області, яке через негоду з кінця минулого тижня залишається без електро- і теплопостачання, жителів багатоповерхових будинків тимчасово розселили в приватному секторі, де є пічне опалення.

Внаслідок негоди, яка розпочалася минулого тижня, в Одеській області було пошкоджено 1100 опор повітряних ліній електропередач, що призвело до знеструмлення майже 600 населених пунктів.