У Києві авто врізалося у відбійник і з 10-метрової висоти впало на пішохідний перехід, є поранені (фото)
У Деснянському районі столиці сталася аварія, в результаті якої постраждали троє людей.
Читайте такожКривава ДТП в Одеській області: постраждала 3-річна дитина, 3 людини померли в реанімаціїЗ'ясувалося, що водій автомобіля Volkswagen Passat CC, який рухався від вулиці Миколи Закревського вулицею Теодора Драйзера в напрямку вулиці Бальзака, не впорався з керуванням через високу швидкість, передає Еспресо. В результаті на перетині вулиці Драйзера і проспекту Маяковського, тобто на перехресті з круговим рухом, він просто поїхав прямо.
Спочатку він збив дорожній знак, а потім врізався у відбійник, на якому автомобіль підлетів та, пролетівши у повітрі близько 20 м, впав з висоти приблизно 7-10 метрів у середину кола, де знаходиться пішохідний перехід.
На той час людей на місці подій було мало, тож вдалося обійтися без жертв серед пішоходів. Тим не менш, одного хлопця падаюча з висоти 10 м автівка лише дивом не зачепила. Він розповів, що машина впала мало йому не на голову.
Хлопець першим підбіг до розбитої вщент автівки і надавав допомогу постраждалим - одну непритомну дівчину він витяг з машини, а згодом передав медикам швидкої допомоги.
Лікарі госпіталізували водія та його двох пасажирок з травмами різного ступеня важкості. Що ж стало причиною такого каскадерського трюку - встановлять правоохоронці.