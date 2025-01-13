Один з неповнолітніх був на випробувальному терміні за співання на вулиці російського гімну.

У поліції розповіли подробиці про неповнолітніх, які потрапили в скандал через провокаційні відео під пісню "Я русский" в центрі Києва.

Заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону повідомила, що їхні батьки не є впливовими людьми, а неповнолітні в якості пасажирів каталися на арендованих автомобілях.

За її словами, інформація про те, що батьки підлітків є впливовими особами, не відповідає дійсності.

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"Батько одного з них є колишнім посадовцем, який зараз є пенсіонером. Решта батьків - це працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці. Якихось там великих статків, щоб говорити, що це "мажори" не мають підтвердження", - додала вона.

Гірдвіліс наголосила, що один із фігурантів відео - 17-річний юнак у 2024 році вже фігурував у скандальній справі, коли він ішов по вулиці Києва і співав російський гімн. За її словами, тоді працівники СБУ встановили його особу, він публічно приносив вибачення, але це йому не допомогло - було відкрито кримінальне провадження за статтею про виправдовування збройної агресії РФ і суд призначив йому рік випробувального терміну. При цьому наголосила, що він досі перебуває під пробаційним наглядом.

"Якщо він вчиняє під час цього якісь адміністративні чи кримінальні правопорушення, то суд може переглянути своє рішення і винести йому вже більш тяжку кваліфікацію. Зараз це і відбувається: триває досудове розслідування за статтею 263 про незаконне зберігання зброї", - зазначають в поліції.

Гірдвіліс повідомила, що правоохоронці під час обшуків у житлі двох найактивніших учасників скандального відео вилучили травматичний та пневматичний пістолети. За її словами, травматичний зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього, а пневматичний не потребує оформлення дозволу. При цьому додала, що вилучені набої відправлені на експертне дослідження і очікується результат - чи були вони бойовими. Вона зазначила, що на сьогодні ще не визначено, чи це саме та зброя, яка фігурувала на скандальних відео, які підлітки викладали у соцмережах.

Вона розповіла, що той контент про нібито "заможне" життя зроблений заради розваг і хайпу аби збільшити кількість підписників в соцмережах.

Гірдвіліс наголосила, що автомобілі підлітків не супроводжувала поліція. Вона зазначила:

"Це неправдива інформація. Підлітки їхали за екіпажем поліції саме коли вони із проблисковими маячками прямували на один із викликів. Але подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Ще раз наголошую, що це абсолютно не відповідає дійсності".

Також прокоментувала епізод про святкування дня народження одного з учасників компанії в день запису скандального відео. За її словами, неповнолітні орендували три автомобілі, де водіями були не ці підлітки, а працівники фірми, в якій авто замовили. За її словами, неповнолітні не спричиняли затор в центрі Києва.

"При виїзді з паркомісць утворився такий невеликий затор, буквально там на хвилину - дві. І потім автомобілі усі роз'їхалися. Затор був утворений не цими підлітками, а просто різними водіями, які виїжджали від магазину неподалік", - наголосила вона.

Скандал з "мажорами" у Києві

Як повідомляв УНІАН, в центрі Києва підлітки при перекритому русі шестеро неповнолітніх знімали під час затору свої розваги під російські пісні: поліція встановила усіх учасників відео.

Зазначалося, що один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

В поліції зазначили, що після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.

У соцмережах знайшли ще кадри розкішного життя київських "мажорів", де вони вихваляються зброєю, алкоголем та наркотиками.

В першій версії цієї історії йшлося про те, що у Києві компанія "мажорів" отримала супровід поліції і перекрила рух у центрі міста, щоб просто покурити. Також вони ганяли Хрещатиком, розкидаючи долари, підрізали машини і не соромились вмикати російську музику, включаючи пісню "Я русский", у тому числі і при проїзді повз меморіал загиблим воїнам.

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