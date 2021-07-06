Суд відправив дівчину з коханцем під варту з правом на заставу в розмірі 3 мільйонів гривень.

Відома блогерка Катерина Якименко з Харкова інсценувала власне викрадення заради біткоінів. Дівчину затримали правоохоронці через неправдиве повідомлення про злочин.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харьківскої області.

Про викрадення дівчини в поліцію повідомила її подруга. На підставі цієї заяви відкрили кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" з позначкою "пропав безвісти" Кримінального кодексу України.

В ході розслідування правоохоронці встановили, що під час "викрадення" 22-річної дівчини, її автомобіль знаходився в Києві, вона ж відвідувала столичні ресторани та розплачувалася своєю банківською карткою. Також вона намагалася взяти в оренду елітне авто.

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2 липня Якименко та її 29-річного друга затримали у Львівській області й доставили в один зі слідчих ізоляторів Харкова.

Поліція відкрито кримінальне провадження за статтею 383 "Свідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення" Кримінального кодексу України. Суд обрав для пари запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою в розмірі 3 мільйонів гривень.

За словами блогера Євгенія Зуба, своє викрадення інсценувала блогерка Катерина Якименко, відома під псевдонімом Тигра, в змові c коханцем з Києва. Дівчина придумала своє викрадення заради того, щоб її спонсор з Російської Федерації заплатив викуп в 5 біткоінів, що в перерахунку становить майже 5 мільйонів гривень. Бізнесмен раніше подарував їй елітний автомобіль Bentley Bentayga.

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Автор: Анастасія Горбачова