П'ять call-центрів забезпечували роботу Служби клієнтської підтримки російських компаній, які причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.

В Одесі правоохоронці наприкінці минулого тижня блокували мережу call-центрів, які обслуговували російський бізнес.

Читайте такожУ "ДНР" "відновили історичну справедливість", перейменувавши футбольну команду в ШахтарЯк повідомили журналістам в Управлінні СБ України в Одеській області, спецслужба блокувала в місті роботу мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російської бізнес, який фінансував терористичні організації «Л/ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організувала група місцевих жителів, серед яких комерсанти та IT-фахівці.

"П'ять call-центрів забезпечували роботу Служби клієнтської підтримки компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Слідчі Управління СБУ в Одеській області розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Всіх організаторів схеми встановили, з ними відбуваються процесуальні дії. Перевіряється можлива причетність організаторів і працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.

Викриття схеми проводилося під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

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Автор: Лариса Козова