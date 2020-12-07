В Одесі правоохоронці наприкінці минулого тижня блокували мережу call-центрів, які обслуговували російський бізнес.
Читайте такожУ "ДНР" "відновили історичну справедливість", перейменувавши футбольну команду в ШахтарЯк повідомили журналістам в Управлінні СБ України в Одеській області, спецслужба блокувала в місті роботу мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російської бізнес, який фінансував терористичні організації «Л/ДНР».
Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організувала група місцевих жителів, серед яких комерсанти та IT-фахівці.
"П'ять call-центрів забезпечували роботу Служби клієнтської підтримки компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО", - сказано в повідомленні.
Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.
Слідчі Управління СБУ в Одеській області розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Всіх організаторів схеми встановили, з ними відбуваються процесуальні дії. Перевіряється можлива причетність організаторів і працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.
Викриття схеми проводилося під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
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