Колишній народний депутат Валерій Горбатов продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам.

Правоохоронці викрили колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду міністрів Автономної Республіки Крим, на фінансуванні терористичних організацій та крадіжці понад 6 тисяч унікальних артефактів з Криму.

Як повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань, Горбатов продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам.

Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

"Колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову. Окрім цього, Валерій Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування", - розповіли правоохоронці.

Також фірми, афільовані з Горбатовим, діють і в тимчасово окупованому Криму.

Так, бізнес Горбатова на окупованій частині України зареєстрований на його сина, племінника та інших довірених осіб, а у сфері інтересів групи: нерухомість, політична діяльність та агробізнес.

"Слідчі ДБР зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України", - зазначив директор ДБР Олексій Сухачов.

За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

У межах розпочатого кримінального провадження працівники ДБР провели шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать екс-депутату, виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених "таємних кімнатах" офісних приміщень.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії України, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Зокрема, у ході обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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