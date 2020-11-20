Прибулим рятувальникам довелося зробити підкоп під фундамент будівлі.

У селищі Кринички на Дніпропетровщині з вигрібної ями врятували однорічного малюка.

Читайте такожУ Запоріжжі жінка з підозрою на COVID-19 вистрибнула з вікна лікарні (відео 18+)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Через батьківський недогляд дитина впала в домашню вуличну вбиральню.

У спорудженні зацементована підлога, тому дістатися до малюка дорослі самостійно не змогли. Батько тримав малюка на гачку і мотузці.

Прибулим рятувальникам довелося зробити підкоп під фундамент будівлі, щоб звільнити дитину.

Зараз хлопчик у лікарні. Медики кажуть, що його життю нічого не загрожує.

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Автор: УНІАН