Батько тримав малюка на гачку і мотузці / скріншот
У селищі Кринички на Дніпропетровщині з вигрібної ями врятували однорічного малюка.
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Через батьківський недогляд дитина впала в домашню вуличну вбиральню.
У спорудженні зацементована підлога, тому дістатися до малюка дорослі самостійно не змогли. Батько тримав малюка на гачку і мотузці.
Прибулим рятувальникам довелося зробити підкоп під фундамент будівлі, щоб звільнити дитину.
Зараз хлопчик у лікарні. Медики кажуть, що його життю нічого не загрожує.
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