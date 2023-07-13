Йдеться про влучання ракетами "С-300" по житловій багатоповерхівці Миколаєва 11 листопада 2022 року. Тоді армія РФ вбила 7 українців.

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському блогеру Сергію Лебедєву, відомому під псевдонімом "Лохматий". Йдеться про причетність до влучання ракетами С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві. Трагедія сталася 11 листопада 2022 року.

Як повідомляє СБУ, Лебедєв працює на ФСБ як "позаштатний" журналіст московського інформагентства "РИА Новости". Наразі він переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.

"Встановлено, що за вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України. Для цього створив прокремлівський Телеграм-канал із загальною аудиторією у понад 30 тис. користувачів", - розповіли правоохоронці.

Він підшукував інформаторів серед підписників свого каналу та збирав інформацію про місця базування Сил оборони України, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави.

Задокументовано, що один з таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами "С-300" восени 2022 року. За даними СБУ, тоді внаслідок обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Також Лебедєв залучив до негласної співпраці мешканця Закарпаття, який "зливав" блогеру локації військових частин на території регіону.

Крім того, він неодноразово брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України.

У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво України та підтримував агресивну політику Москви.

Слідчі повідомили блогеру про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

В Офісі генпрокурора уточнили, що він перебуває на території "ДНР" з 2014 року.

За даними правоохоронців, після початку повномасштабного вторгнення РФ він переформатував свій Telegram-канал та від підписників отримував відомості про результати обстрілів ЗС РФ населених пунктів, цивільної та військової інфраструктури Миколаївщини.

Крім того, з 15 квітня 2022 року через канал почалося отримання та обмін інформацією щодо переміщення, руху або розташування українських військових, їхнього озброєння та бойових припасів для передачі такої інформації представникам країни-агресора.

Крім того, Лебедєв виступав на підконтрольному російському телеканалі, позиціонуючи себе "координатором миколаївського підпілля". Він публічно підтвердив, що збирає дані у сфері оборони в інтересах РФ, зокрема щодо діяльності центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївщини.

СБУ затримала агента ФСБ, який допомогав РФ захопити Сєвєродонецьк

Як повідомляв УНІАН, нещодавно контррозвідники СБУ під час спецоперації затримали агента російської ФСБ, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк.

Він "зливав" агресору локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році, зокрема передавав російським окупантам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости оборонців міста. Згодом чоловік втік на Закарпаття.

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