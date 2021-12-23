В соцмережах дівчини позначено, що Севастополь - її рідне місто.

В київському аеропорту прикордонники не пустили до України модель Еліну Бурлакову. Вона відвідувала тимчасово окупований Крим і має громадянство РФ.

Про це повідомили Державна прикордонна служба та сама модель в Instagram.

В четвер, 23 грудня, 21-річна громадянка РФ Еліна Бурлакова прибула до Києві рейсом з Варшави. Туди вона дісталася з Москви.

Читайте такожТисячі росіян рвуться до України: скількох і чому не пустили прикордонникиПісля прибуття дівчині відмовили у перетині українського кордону. Крім цього, їй на три роки заборонили в’їзд до України. Також її притягнули до адмінвідповідальності за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Вона матиме сплатити 5100 гривень штрафу.

Державна прикордонна служба показала фрагмент спілкування з громадянкою, де вона розповідає, за яких обставин неодноразово потрапляла до Криму. Там вона каже, що приїздила для участі в модельних зйомках. Востаннє вона там нібито була в липні поточного року.

Сама Бурлакова на своїй сторінці в Instagram поділилася обуренням щодо цієї ситуації.

Каже, спробувати потрапити до України було "поганою ідеєю". За її словами, прикордонники упізнали, що її фото в соцмережах зроблені на півострові.

В історіях вона запропонувала росіянам, які відвідували незаконно окуповану територію, брехати українським прикордонникам та видаляти дописи в соцмережах, які могли б свідчити про перебування в Криму.

Дівчина не приховує, що і сама намагалася збрехати, аби потрапити до України.

Також Бурлакова розповіла в соцмережі, що має тільки громадянство РФ і не має "другого українського паспорту". На її сторінках в мережі також зазначено, що наразі вона мешкає в Севастополі, а рідним містом вказані Севастополь та Волгоград.

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