За попередньою інформацією, вартість такого "документа" складала 50 євро.

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) повідомили про викриття схеми з незаконного виготовлення та розповсюдження COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСУ.

Зазначається, що відповідні заходи проводили оперативні співробітники Львівського та Чопського прикордонних загонів спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області за матеріалами кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 Кримінального кодексу ("підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"), яке мало місце в одному з пунктів пропуску на Закарпатті.

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Також в одному з населених пунктів Львівської області у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування, було проведено санкціоновані обшуки.

"В результаті, правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку та флеш-носії, на яких містились відомості щодо виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результатів тестування, а також недійсні бланки міжнародних COVID-сертифікатів та негативні результати ПЛР-тестів", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, вартість недійсного документа складала 50 євро, зазначили у ДПСУ.

Наразі встановлюють всіх причетних до вчинення цього правопорушення. Слідчі дії тривають.

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Автор: Таня Поляковська