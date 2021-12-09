Водія та пасажира маршрутки медикам врятувати не вдалося.

Внаслідок ДТП за участі маршрутки та легковика, що трапилась 8 грудня ввечері на Тернопільщині, двоє з дев’яти постраждалих померли у лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Читайте такожУ Києві через ожеледицю за день сталося понад 100 ДТПВнаслідок зіткнення маршрутного автобуса Mercedes Benz, який рухався за маршрутом "Кременець-Тернопіль", та автомобіля Volkswagen Passat травмувались 9 осіб. До лікарні доставили обох водіїв, двох пасажирів легкового автомобіля та п’ятьох людей, що їхали в маршрутці. У потерпілих – травми різного ступеня тяжкості.

"Водія та пасажира рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів – у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

У розслідування стало відомо, що автобус дообладнаний із вантажного автомобіля в пасажирський. Водії попередньо тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють деталі автопригоди та причини виїзду на смугу зустрічного руху.

Триває слідство згідно із ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, 8 грудня близько 17:00 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Лозова на Тернопільщині, сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Mercedes-Benz та автомобіля Volkswagen Passat.

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Автор: Світлана Макринська