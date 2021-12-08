ДТП на Тернопільщині сьогодні трапилася біля одного із сіл.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса та легковика у Тернопільській області постраждали 10 осіб, загиблих немає.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники ліквідували наслідки ДТП, провели деблокування потерпілих і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також співробітники ДСНС здійснили заходи, спрямовані на запобігання виникнення пожежі.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 22-річної дівчини"8 грудня о 16 год. 26 хв до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 поблизу с. Лозова трапилася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події терміново було направлено рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 осіб, загиблих немає", – повідомляють у ДСНС.

У поліції Тернопільської області зазначали, що внаслідок ДТП за участі рейсового мікроавтобусу Mercedes-Benz та автомобіля Volkswagen Passat поблизу села Лозова були травмовані дев'ять осіб, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця.

"Автопригода з потерпілими трапилася у середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat", – йшлося у повідомленні поліції у Facebook.

Нагадаємо, вранці 7 грудня біля села Брусилів Чернігівської області зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобусом, загинули 13 осіб, а ще близько десяти – постраждали.

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Автор: Тетяна Герасименко