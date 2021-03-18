На трасі зіткнулися військовий "КамАЗ" під керуванням 39-річного жителя Львова та легковий автомобіль "Audi".

У Хмельницькій області внаслідок ДТП за участі військового «КамАЗу» загинули дві особи.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області на своїй сторінці у Facebook.

Аварія сталася сьогодні, 18 березня, близько 17:00 на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам’янка" між селами Поляни та Копачівка Волочиського району.

На трасі зіткнулися військовий "КамАЗ" під керуванням 39-річного жителя Львова та легковий автомобіль "Audi".

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В результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів. За попередніми даними, водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися.

На даний час проводиться огляд місця події та встановлюються кількість та особи загиблих з автомобіля «Audi».

На місці події працює ДБР.

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Автор: Денис Прядко