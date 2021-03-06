На відео видно, як патрульний автомобіль почав розворот з середнього ряду на зустрічну смугу.

У мережі оприлюднили відео з моментом зіткнення патрульного автомобіля поліції з легковиком Hyundai Sonata на трасі Київ-Одеса.

Запис із камери спостереження опубліковано сторінці dtp.odessa в Instagram.

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На відео видно, як патрульний Toyota Prius із вимкненими проблисковими маячками рухався заднім ходом трасою, перетнув пішохідний перехід, а потім почав розворот з середнього ряду на зустрічну смугу.

У цей момент лівою смугою рухався Hyundai, який протаранив у лівий бік патрульний автомобіль.

Нагадаємо, у передмісті Одеси внаслідок ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинув пасажир Hyundai, а водій і ще двоє пасажирів цього ж автомобіля дістали травми.

Патрульних поліцейських, які були у службовій машині, відсторонили від роботи.

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Автор: Олександр Топчій