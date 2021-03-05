Патрульних вже відсторонили від виконання обов'язків.

У передмісті Одеси внаслідок ДТП за участю автомобіля патрульної поліції одна людина загинула, ще кілька - травмовані.

Як повідомили журналістам в Управлінні патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася у п'ятницю, 5 березня, близько 19:00 на трасі Київ-Одеса.

«На КП "Дачне" трапилося зіткнення автомобіля Hyundai Sonata зі службовим автомобілем Toyota Prius. У результаті ДТП пасажир автомобіля Hyundai загинув, двоє людей травмовані», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні набули чинності нові ПДР: як це стосуватиметься перевезення дітейУ регіональному главку Нацполіції уточнили, що внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався в напрямку Одеси, і службового автомобіля патрульної поліції загинув пасажир Hyundai, а водій і ще двоє пасажирів цього ж автомобіля дістали травми.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, служба моніторингу патрульної поліції та керівництво управління. Обставини ДТП встановлюються.

За фактом пригоди Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування. Патрульних поліцейських, які були у службовій машині, відсторонили від роботи.

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Автор: Лариса Козова