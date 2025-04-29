Наразі на "гарячу лінію" звернень від українців не надходило.

Українські дипломати вживають необхідних заходів з метою з'ясування кількості громадян України, які могли постраждати внаслідок двох аварій у Польщі. Про це йдеться у коментарі пресслужби МЗС України, наданому журналістам.

Зокрема, за повідомленням Посольства України в Республіці Польща, в ніч проти 29 квітня поблизу села Давіди Мазовецького воєводства (10 км від Варшави) сталися дві дорожньо-транспортні пригоди на швидкісній дорозі S2 (на перетині з дорогою S79).

"Перша ДТП: автобус, який рухався за маршрутом Мінськ-Вроцлав, з 27 особами на борту (26 пасажирів та водій) врізався в енергопоглинаючі бар'єри та перекинувся", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим, посольство перевіряє кількість постраждалих громадян України.

"Друга ДТП: під час проведення рятувальних робіт на місці першої ДТП в пожежну машину врізалася вантажівка та перекрила рух автотранспорту. Водій вантажівки є громадянином України", - зазначається у повідомленні.

За даними МЗС, внаслідок обох інцидентів 15 осіб отримали тілесні ушкодження різних ступенів важкості:

12 пасажирів автобуса;

водій вантажівки;

двоє пожежників.

"Усіх постраждалих госпіталізовано. Рух дорогою S2 тимчасово призупинено. На місці працюють екстрені служби. Консульська посадова особа перебуває на місці події та надає необхідне сприяння", - відзначили в МЗС.

При цьому, інші пасажири продовжили рух за запланованим маршрутом на додатковому автобусі, наданому автоперевізником.

"Станом на зараз звернень на "гарячу лінію" від громадян України з цього приводу не надходило", - зазначається у повідомленні.

Посольство України в Польщі вживає заходів для перевірки інформації щодо наявності громадян України серед постраждалих.

Як повідомляє Польське радіо, за даними Державної пожежної служби Польщі, на з'їзді з траси S2 поблизу перехрестя з Пулавською спочатку перекинувся автобус далекого прямування, у якому перебувало 26 осіб, включно з водієм, а потім із ними зіткнулася вантажівка. Він додав, що автобус перевозив, між іншим, громадян України та Білорусі.

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