Поліції чоловік згодом розповів, що їхав за пивом, але так і не доїхав.

У Львові вночі п'яний водій Mercedes-Benz врізався на швидкості у бордюр та перевернувся, а коли побачив копів - вибив вікно і кинувся тікати.

У поліції розповіли, що близько третьої ночі екіпаж патрулював вулицю Володимира Великого і побачив на круговому перехресті з вулицею Княгині Ольги людей - ті помахали поліцейським руками.

"Ближче стало все зрозуміло. Біля кільця лежав перевернутий автомобіль Mercedes-Benz. Патрульний вийшов зі службового авто і в цей момент помітив, як, розбивши вікно з пасажирського боку, із транспортного засобу виліз водій. Вгледівши поліцейських, він почав тікати проїжджою частиною", - повідомили правоохоронці.

Зрештою водія вдалося упіймати та затримати. Ним виявився п'яний 25-річний житель Червонограду. Перевірка в медичному закладі показала результат 1,75 проміле. Поліції чоловік згодом розповів, що їхав за пивом, але так і не доїхав.

Читайте такожУ Львові мати з немовлям потрапили в аварію дорогою на операціюНа затриманого склали чотири протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та протокол затримання.

Також йому винесли дві постанови: за ч. 3 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, які перебувають у стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

Загалом за ніч львівські патрульні склали 10 протоколів на нетверезих водіїв.

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Автор: Катерина Комолова