Постраждалу доправили до лікарні для медогляду.

У місті Яремче на Івано-Франківщині під час їзди на квадроциклі зі схилу на річці Жонка впала 46-річна киянка.

За повідомленням Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, інформація про те, що поблизу водоспаду "Дівочі сльози" під час їзди на квадроциклі зі схилу впала жінка, надійшла сьогодні о 12:33.

На місці події після огляду потерпілої медиками рятувальники на ношах транспортували її до свого автомобіля та перевезли до карети "швидкої". Після чого жінку доставили до Яремчанської лікарні для медичного огляду.

Відео дня

Правила відпочинку в горах під час війни

Державне агентство розвитку туризму перед початком літнього сезону відпусток оновило правила безпеки під час мандрівок країною. Зокрема, встановлені кілька обмежень на відпочинок у горах та лісах.

Так, в Івано-Франківській області на території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах. Крім того, затверджені додаткові тимчасові режимні обмеження у Верховинському районі і в селах у прикордонній смузі в межах Зеленської і Білоберізької сільських рад. Заборона стосується відпочинку на території тих громад, що межують з кордоном.

На Закарпатті також деякі маршрути закриті для відвідування туристів. Зокрема, йдеться про частину Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, території яких межують з іншими державами. Закриті для відвідувачів гора "Піп Іван" та водоспад "Ялинськкий". Також заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літаках.

Вас також можуть зацікавити новини: