Під час пікетування Кабінету міністрів вони передали своє звернення з пропозиціями представнику секретаріату Кабміну.

Інвестори банку "Аркада" пішли з акцією протесту до Офісу президента Володимира Зеленського, попри те, що президент наразі знаходиться за межами України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час пікетування будівлі Кабінету міністрів до учасників пікетування вийшов представник Секретаріату Кабміну, якому вони передали своє звернення до прем'єр-міністра та міністра фінансів з пропозиціями, як можна добудувати три житлових комплекси, будівництво яких вже три роки заморожено.

Інвестори пропонують реалізувати ще не продані квартири у цих довгобудах державним службовцям, а також реалізувати комерційні площі в цих житлових комплексах, а за ці гроші завершити будівництво будинків. Після цього учасники акції вирушили до Офісу президента. Попри те, що на сьогодні президента немає в країні, він відправився з візитом до Литви, вони все рівно вирішили провести свою акцію також і біля Офісу президента.

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Що цьому передувало

У серпні 2020 року Правління НБУ віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року почав процедуру виведення Банку "Аркада " з ринку.

Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб.за даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей число постраждалих перевищує 30 тисяч.

3 вересня 2020 року президенту Банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн з фондів будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в Києві.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня 2020 року виплатив вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" понад 70 мільйонів гривень.

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Автор: Дмитро Хилюк