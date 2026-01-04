В Києві дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла: подробиці трагедії

В прокуратурі Києва повідомили, що затримано керівника районного теплотрасового управління через порушення правил безпеки.

В п'ятницю, 2 січня, в столиці на проспекті Лобановського 16-річна дівчина впала у яму з окропом, утворену внаслідок аварії тепломережі. В прокуратурі Києва на Facebook-сторінці повідомили деталі трагічного інциденту.

Зокрема, в прокуратурі Києва зазначили, що яму з окропом, що утворилася внаслідок пошкодження тепломереж, не було огороджено належним чином, що й спричинило цю трагедію.

Тому було затримано керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго". Додається, що слідчі та процесуальні дії тривають.

В прокуратурі додали, що даній службовій особі готують повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання небезпечних робіт, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

В столичній поліції додали, що до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляють ЗМІ, інцидент стався приблизно в 16:00. Дівчина пройшла до місця аварії, де впала в яму з гарячою водою, отримавши 73% опіків тіла. Наразі вона перебуває в лікарні в критично важкому стані.

Більше того, опіки ніг отримала ще й 53-річна жінка, яка вступила в гарячу воду, що текла по тротуару.

