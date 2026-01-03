Армія РФ вдарила ракетою по Черкащині: є поранені та значні руйнування

Уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено житлову інфраструктуру.

Російські окупанти сьогодні, 3 січня, завдали ракетного удару по Золотонівському районі Черкаської області. Внаслідок атаки постраждало пʼятеро людей. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"На цю хвилину пʼятеро людей звернулись по допомогу до медиків. Двох травмованих доправили до лікарні, не тяжкі", - зазначив посадовець.

За його словами, уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство.

"На місці працюють усі необхідні служби. Також розгортаємо пункт незламності й обігріву. Обстеження території триває", - додав Табурець.

Обстріли РФ - останні новини

Як писав УНІАН, 2 січня РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, внаслідок чого на місці атаки зафіксовані значні руйнування. Також через удар по Харкову загинула дитина та, ймовірно, її мама. Загалом з-під завалів було деблоковано тіла двох людей: 22-річної жінки та 3-річного хлопчика.

Крім того, 1 січня під Харковом росіяни влучили КАБом в зоопарк, внаслідок чого постраждала 40-річна жінка. Її з вибуховою травмою шпиталізували.

"Розсічена голова, вона сама сіла до "швидкої" та вже поїхала. Зруйнований повністю "зимник" хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там все зруйноване. І в котрий раз зруйновані приміщення для маленьких тварин", - повідомив власник екопарку Олександр Фельдман.

