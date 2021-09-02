У Києві правоохоронці затримали крадія за паспортними даними, які він сам надав перед скоєнням злочину.
Деталі курйозного інциденту розповіли в Патрульній поліції столиці.
Він стався напередодні на проспекту Академіка Глушкова. Туди патрульних викликали співробітники магазину через крадіжку. Вони розповіли, що клієнт, прийшовши з метою купити в кредит телефон, надав свій паспорт і зробив фото з документом. Далі він очікував на завершення процедури за столом, телефон лежав поруч.
"Персонал магазину надав патрульним відео, як громадянин роздивляється гаджет, кладе його в рюкзак та виходить, скориставшись тим, що продавці відволіклися. Патрульні взялися перевіряти ймовірного крадія за паспортними даними. Інспектори з'ясували його адресу проживання та вирушили до будинку", - йдеться у повідомленні.
Крадія затримали на загальному балконі. Спочатку він усе заперечував, потім зізнався. У вкрадений телефон він вже встиг вставити власну сім-карту.
У підсумку чоловіка доставили до Голосіївського районного управління поліції.