Згодом його затримали.

У Києві правоохоронці затримали крадія за паспортними даними, які він сам надав перед скоєнням злочину.

Деталі курйозного інциденту розповіли в Патрульній поліції столиці.

Він стався напередодні на проспекту Академіка Глушкова. Туди патрульних викликали співробітники магазину через крадіжку. Вони розповіли, що клієнт, прийшовши з метою купити в кредит телефон, надав свій паспорт і зробив фото з документом. Далі він очікував на завершення процедури за столом, телефон лежав поруч.

"Персонал магазину надав патрульним відео, як громадянин роздивляється гаджет, кладе його в рюкзак та виходить, скориставшись тим, що продавці відволіклися. Патрульні взялися перевіряти ймовірного крадія за паспортними даними. Інспектори з'ясували його адресу проживання та вирушили до будинку", - йдеться у повідомленні.

Крадія затримали на загальному балконі. Спочатку він усе заперечував, потім зізнався. У вкрадений телефон він вже встиг вставити власну сім-карту.

У підсумку чоловіка доставили до Голосіївського районного управління поліції.

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Автор: Юрій Годован