У Києві біля прокуратури помітили трьох крадійок: затримувати їх довелося прокурорам (фото)

Двоє співробітників прокуратури, виходячи з роботи, побачили на вулиці групу жінок, які обступили дівчину та витягнули з її рюкзака гаманець.

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