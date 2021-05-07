У Києві на вул. Антоновича біля приміщення прокуратури учора близько 20:40 прокурори затримали "на гарячому" трьох жінок, які обікрали дівчину.
Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook.
"Двоє прокурорів управління нагляду за Державним бюро розслідувань Київської міської прокуратури, виходячи з роботи, побачили на вулиці групу жінок, які обступили дівчину та витягнули з її рюкзака гаманець. Помітивши злочинні дії, співробітники прокуратури наздогнали злодійок та затримали їх", - йдеться у повідомленні.
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Зловмисницями виявилися жительки Закарпатської області.
Прокурори передали затриманих слідчо-оперативній групі Голосіївського управління поліції для проведення слідчих дій.
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