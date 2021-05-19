Дитина перебуває у реанімації в стані середньої тяжкості.

У Львові 10-річна дівчинка випала з вікна третього поверху. Тепер за її життя борються медики.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що дитина випала з вікна власної квартири. Її відразу госпіталізували, лікарі діагностували компресійний перелом хребта. Дівчинка перебуває у реанімації в стані середньої тяжкості, у свідомості.

У поліції з'ясували, що сім'я, в якій виховується дитина, благополучна.

Читайте такожУ Львові чоловік випав з вікна та розбився (фото)За наявною інформацією, дівчинка вискочила з вікна через те, що мама не пустила її гуляти.

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Автор: Катерина Шварц