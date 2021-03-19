Чоловікові зламали ніс і розбили голову, а ще порізали шини службового авто.

В Одесі пройшов мітинг на підтримку ветерана АТО.

Читайте такожУ Миколаєві таксист застрелив нову знайому заради шести тисяч гривень (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Напередодні працівники охоронної компанії жорстоко побили демобілізованого бійця.

Чоловік після повернення з передової працював кур'єром поштової служби.

Того дня він передав посилку клієнту, після чого на нього напали п'ять осіб. Четверо з них були у формі охоронців.

Чоловікові зламали ніс і розбили голову, а ще порізали шини службового авто. Побили його через паркувальне місце.

Поліція відкрила кримінальне провадження, а побратими потерпілого вийшли на протестну акцію. Вимагають позбавити фірму ліцензії і закрити її.

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Автор: Людмила Жерновська