В Одесі пройшов мітинг на підтримку ветерана АТО.
Читайте такожУ Миколаєві таксист застрелив нову знайому заради шести тисяч гривень (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Напередодні працівники охоронної компанії жорстоко побили демобілізованого бійця.
Чоловік після повернення з передової працював кур'єром поштової служби.
Того дня він передав посилку клієнту, після чого на нього напали п'ять осіб. Четверо з них були у формі охоронців.
Чоловікові зламали ніс і розбили голову, а ще порізали шини службового авто. Побили його через паркувальне місце.
Поліція відкрила кримінальне провадження, а побратими потерпілого вийшли на протестну акцію. Вимагають позбавити фірму ліцензії і закрити її.
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