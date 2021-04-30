У Павлограді Дніпропетровської області звільнили 10-річну дівчинку, яка застрягла на дитячому майданчику.
Читайте такожУ Сумській області родина під час гасіння пожежі в будинку забула про 5-річного сина в кімнаті (відео)Школярка з цікавості вирішила просунути голову під тримач гойдалки. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Та витягти голову назад з-під металевої деталі у дівчинки не виходило. Поруч виявилися дорослі - вони й викликали рятувальників. Ті електричними ножицями розрізали металеву деталь гойдалки та звільнили дитину.
Дівчинка не постраждала. І пообіцяла більше так гойдалки не випробовувати.
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