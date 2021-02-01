Троє людей постраждали у ДТП, водія доправили до лікарні.

У Дружківці Донецької області перекинувся рейсовий автобус з людьми, постраждали троє пасажирів. Інцидент стався через раптовий інфаркт у водія.

Читайте такожУ Полтавській області у річці виявили тіла зниклих матері й доньки (фото)

Як повідомляється на сайті Краматорського управління поліції, поліція отримала повідомлення про інцидент увечері 31 січня. Правоохоронці встановили, що водій автобусу 1960 року не впорався з керуванням внаслідок інфаркту. В результаті автобус з'їхав з дороги та перекинувся. Троє з пасажирів віком 35-51 років отримали тілесні ушкодження голови та обличчя.

Водія автобусу госпіталізовано до реанімації місцевої лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров