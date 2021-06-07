Жінка заходила до магазинів та просила персонал покласти коштовності у темний пакет, застерігаючи, що нібито буде подана напруга понад 40 тисяч вольт. Після цього вона забирала ці пакети.

У Київській області співробітники Національної поліції України спіймали шахрайку, на рахунку якої понад 20 епізодів обману довірливих громадян.

Про це розповів у себе на Facebook голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«В середині травня цього року нам стали надходити повідомлення про те, що до магазинів, аптек з’являється вдавана працівниця енергетичної компанії та застерігає, що буде подана напруга понад 40 тисяч вольт. Якщо персонал має золоті прикраси, мобільні телефони та інші металеві цінності, необхідно їх зняти та покласти у темний пакет, інакше вони «почорніють». Потім жінка забирала пакет з речами та зникала», - розповів правоохоронець.

За його словами, шахрайка-рекордсменка застосовувала свою схему у містах Фастів, Біла Церква, Обухів, Бориспіль, Ірпінь, Васильків та інших. За оперативною інформацією, вона діяла також у столиці та інших областях.

«Більше того, у 2013 році вона вже притягалась до кримінальної відповідальності за скоєння саме шахрайства. Тоді вона видавала себе за працівницю податкової, і відтоді, як бачимо, не виправилась», - додав він.

Наразі шахрайку затримано.

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Автор: Денис Прядко