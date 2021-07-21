Хлопчик бавився петардою у помешканні в присутності матері.

На Львівщині 6-річний хлопчик внаслідок вибуху петарди втратив 4 пальці руки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП Львівської області, вчора, 20 липня, близько 22:45 до правоохоронців надійшла інформація від диспетчера швидкої медичної допомоги про травмування 6-річної дитини в одному з сіл Львівського району.

Зазначається, що тілесні ушкодження хлопчик отримав внаслідок розриву в руці петарди, якою він бавився. У помешканні в цей час перебувала матір.

Читайте такожНа Одещині школяру на уроці відірвало вибухом палець (відео 18+)За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Хлопчика госпіталізували в опікове відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова з діагнозом "травматична ампутація чотирьох пальців лівої кисті".

За інформацією медиків, його вночі прооперували, однак попереду ще одне оперативне втручання.

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Автор: Мирослава Бзікадзе