У засудженого виявили відеофайли із дитячою порнографією.

На Львівщині до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за зґвалтування та розбещення малолітніх.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

"Прокурорами у суді доведено, що засуджений регулярно запрошував дітей до себе у гості, де з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчиняв стосовно них дії сексуального характеру. Один із потерпілих розказав про це батькові, який звернувся до правоохоронців. Вони викрили чоловіка під час вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.

В ході обшуку за місцем проживання на його персональному комп’ютері правоохоронці виявили також відеофайли із дитячою порнографією.

Місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні, примушуванні до вступу в статевий зв'язок, статевому насильстві та розбещенні малолітніх дітей, а також у зберіганні дитячої порнографії (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156 , ч. 1 ст. 301-1 КК України). Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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