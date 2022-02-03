Зараз в обставинах події розбирається поліція.

У Кривому Розі чоловік спробував зґвалтувати продавчиню прямо в магазині.

Про це пише Інформатор з посиланням на прес-службу Криворізької районної поліції.

Інцидент стався в магазині одягу. На відео можна побачити, як чоловік вказує на стелажі з одягом і щось говорить жінці. Коли вона підходить до відділу спідньої білизни, він зі спини нападає на неї.

Продавчиня чинить опір і намагається його відштовхнути, але він силою стягує з неї кофту.

Читайте такожКиянин отримав тюремний термін за погрози судді у FacebookУ поліції повідомили, що до них надійшла заява про спробу зґвалтування. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Києві іноземець-нелегал зґвалтував молоду дівчину.

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