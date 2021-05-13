На Полтавщині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули двоє чоловіків, які працювали журналістами на одному із телеканалів України.
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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ДТП сталася сьогодні близько 12:00 на автошляху Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.
За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля «Тойота» з вантажівкою «Вольво».
«Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, жителі Полтави, які працювали журналістами на одному із телеканалів України», - йдеться у повідомленні.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.
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