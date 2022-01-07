Чоловіка з пляшкою в руці вмовили піднятися на платформу інші пасажири. Поліцейські підійшли лише за кілька хвилин.

У Києві на станції метро "Теремки" нетверезий чоловік зліз на колії, чим заблокував рух потягів.

Як повідомляє "Київ оперативний", рух потягів по станції нібито було обмежено продовж 30 хвилин.

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Чоловіка з пляшкою в руці вмовили піднятися на платформу інші пасажири. Поліцейські підійшли лише за кілька хвилин потому, поки той гуляв по станції.

"На неадеквата складено адмінпротоколи: за дрібне хуліганство, за появу в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил карантину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на станції київського метро "Палац Україна" дівчина впала на рейки прямо перед поїздом й застрягла між першим та другим вагоном. Згодом з'явилося відео з камер метрополітену, на якому видно, що жінка буквально стрибнула під поїзд.

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