Постраждалу доставили в лікарню.

Жінку, яка впала під потяг на "синій" гілці київського метро, госпіталізувавши. Її дістали з-під потяга рятувальники.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

"2 грудня в ДСНС надійшла інформація, що о 17:42 на станції метро "Палац Україна" людина впала під поїзд, в результаті чого рух поїздів у напрямку станції метро "Героїв Дніпра" на деякий час було зупинено", - йдеться в повідомленні.

Жінка впала на рейки прямо перед прибуттям поїзда йзастрягла між першим та другим вагоном. Рятувальники дістали жінку за допомогою нош. Її доставили в лікарню.

За деякими даними, постраждала у важкому стані. Причини такого вчинку невідомі.

Крім того, з'явилося відео з камер метрополітену, на якому видно, що жінка буквально стрибнула під поїзд.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві, на вулиці Кирилівській, жінка загинула в результаті наїзду трамвая. При цьому наголошується, що жінка потрапила під трамвай, коли вийшла з магазину і не подивилася по сторонах, а просто пішла через дорогу.

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Автор: Анастасія Горбачова