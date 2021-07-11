Водія однієї з автівок довелося вирізати з кабіни, він був госпіталізований у важкому стані.

На трасі М05 під Києвом вночі сталась ДТП з двома вантажівками, один з водіїв госпіталізований у важкому стані. На другу годину ночі в напрямку Києва утворився затор довжиною близько 5 км.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Вартові Еспресо». Одна з вантжівок перевозла дефектовані автомобілі з США.

За словами свідків, водій автомобіля не розрахував швидкість вантажівки, що рухалася з Одеського напрямку на Київ, та почав робити розворот. В цей час в неї в'їхав перевізник автомобілів. Водія останнього довелося вирізали з кабіни вантажівки, він був госпіталізований у важкому стані.

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Напередодні в районі дільниці Васильків – Боярка з рейок зійшов господарський потяг, у зв’язку з цим низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» запізнилась.

Проблеми з рухом спостерігалися не тільки на залізниці, а й на дорогах. Близько години Боярський переїзд закритий, що спровокувало довгі затори в обидва боки.

Крім того, внаслідок сходження з рейок потягу виникли проблеми з електропостачанням у прилеглому селі Мотовилівка.

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Автор: Дмитро Захаров