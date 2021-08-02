Правоохоронці встановлюють суму завданих збитків.

На Закарпатті у селищі Солотвино Тячівського району від удару блискавки загорівся житловий будинок.

Як повідомляє головне управління ДСНС України у Закарпатській області, інцидент трапився пізно ввечері 1 серпня.

"Чоловік власниці саме сидів в альтанці у саду, коли побачив як блискавка вдарила в дах будинку й одразу ж зникло світло. Коли господар підійшов ближче, то побачив вогонь з-під стріхи оселі, який вже перекидався на прибудовану до неї літню кухню", – говориться у повідомленні.

За викликом на місце події направили бійців державних пожежно-рятувальних частин Тячева і Рахова, державного пожежно-рятувального поста смт Великий Бичків, а також місцевої пожежної команди смт Солотвино.

О 02:10 пожежу локалізували, від знищення врятували сусідський житловий будинок. Остаточна ж ліквідація пожежі тривала до 04:15. Полум’я знищило перекриття на площі 450 кв. м та речі домашнього вжитку.

Наразі правоохоронні органи встановлюють остаточну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.

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Автор: Катерина Шварц