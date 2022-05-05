СБУ викрила чоловіка, він не підозрював, що його відео можуть допомогти ворогу коригувати вогонь.

У Запорізькій області чоловік знімав на відео наслідки ракетних ударів. Таке "кіно" він надсилав своїм друзям, згодом ролики з'явилися у проросійських спільнотах. СБУ вже викрила "любителя" фільмувати ворожі атаки, тепер він "покаявся".

Про це повідомляється на сторінці Запорізької обласної військової адміністрації у Telegram.

На відео чоловік розповідає, що він знімав наслідки ракетних ударів у Запоріжжі. Таке "кіно" він нібито хотів показати друзям, аби ті не поверталися до міста. Проте відео також опинилося у проросійських Telegram-каналах.

"Чоловік не врахував той факт, що ворог використовує ці дані для коригування вогню та підтвердження знищення об’єктів інфраструктури України. Чоловік лише зараз усвідомив, що зробив. Наразі він "кається", але через дії таких збирачів лайків, щодня гинуть українські військові та мирні громадяни", - додали у Запорізькій ОВА.

Також в Адміністрації нагадали українцям, що інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ, розташування військових об’єктів та результати ворожих ударів публікувати неможна. Краще допомогти нашим військовим і надіслати відомості про дислокацію сил ворога на офіційні канали та чат-боти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на одному з об’єктів інфраструктури Харкова знайшли схрон з тротилом і мінами.

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