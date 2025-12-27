За даними ЗМІ, слідчі дії відбуваються у Комітеті з питань транспорту та інфраструктури.

В Україні викрито організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за даними слідства, "учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України".

Відео дня

Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Слідчі дії НАБУ відбуваються у Комітеті з питань транспорту та інфраструктури, повідомила Суспільному членкиня комітету Юлія Сірко.

Інші корупційні скандали в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно детектики НАБУ і САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Вона тривала 15 місяців, і в результаті було задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

У рамках справи було оприлюднено записи про корупцію в енергетиці. На них люди, які обговорюють корупційні справи, позначені прізвиськами: "Карлсон" - бізнесмен Тимур Міндіч, "Професор" - ексміністр юстиції Герман Галущенко, "Тенор" - виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов.

Вас також можуть зацікавити новини: