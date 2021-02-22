Хулігана можуть засудити до семи років обмеження волі.

У Вінниці в медичному закладі поліцейські затримали зловмисника, який погрожував лікарям зброєю.

Читайте такожУ Харкові біля супермаркету застрелили чоловіка - ЗМІ (фото)Як повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, близько 16:00 до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівника медичного закладу про те, що один з відвідувачів центру поводить себе агресивно та погрожує медикам зброєю.

На виклик прибув екіпаж батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Вінниця» та затримав озброєного правопорушника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 39-річний мешканець міста.

Для подальшого документування правопорушення на місце злочину прибула слідчо-оперативна група поліції. У затриманого поліцейські вилучили предмет, схожий на пістолет, та ніж.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання - до семи років обмеження волі.

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Автор: Вікторія Токарєва