Ймовірно, що на наступному тижні обом фігурантам цієї справи обиратимуть запобіжні заходи.

Другому підозрюваному у перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Радіо Свобода" вручено підозру.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Вона розповіла, що другому нападнику на журналістів (мова йде про директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова – УНІАН) сьогодні зранку також було вручено підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній журналістській діяльності.

Пікалову вручили підозру за місцем його проживання.

Читайте такожЗМІ дізналися, що в Херсоні серед білого дня вчинено "крадіжку століття"Також Максимець розповіла, що обох фігурантів уже викликано на допити і на наступному тижні, ймовірно, в суді буде розглядатись клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Вона не виключила, що після вивчення слідчими відеозаписів, наданих журналістами програми "Схеми", справу можуть перекваліфікувати.

Напад на журналстів "Схем"

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня під час інтерв’ю Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства по відношенню до знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше правоохоронці розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 та ч.3 ст. 171 КК України).

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

6 жовтня поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів.

7 жовтня Мецгеру вручили підозру за двома частинами статті про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Автор: Дмитро Хилюк