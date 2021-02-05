Чоловік був поранений, коли повертався додому.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який поранив ножем перехожого в Центральному районі Миколаєва.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Інцидент стався 4 лютого близько 22:20. До поліції зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що невідомий завдав йому ножові поранення.

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Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що чоловік був поранений, коли повертався додому. Зі слів 38-річного потерпілого, дорогою біля будинку 92 по вул. Одеське Шосе, до нього підбіг невідомий та завдав чотири ножових поранення в область спини та руки після чого зник у невідомому напрямі.

Потерпілого було госпіталізовано до лікарні, де він перебуває і наразі. Наразі встановлюються всі обставини події та особа, причетна до вчинення злочину.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Триває слідство.

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Автор: Денис Прядко