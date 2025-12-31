Внаслідок атаки знищені посилки на понад 2 млн грн.

У ніч на середу, 31 грудня, через масовану дронову атаку Росії по Одещині у сортувальному терміналі "Нової пошти" знищені посилки вартістю на понад 2 млн грн. Про це заявила пресслужба компанії.

"У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального терміналу "Нової пошти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всі працівники перебували в укритті, тому не постраждали. Втім, відбулось займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти", в якому перебувало 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн.

"Всі вони знищені. "Нова пошта" компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування", - запевнили в компанії та уточнили, що термінал вже відновив роботу.

Атака на Одещину 31 грудня: що відомо

Армія РФ у ніч на 31 грудня атакувала Одесу та Одеську область ударними дронами. Внаслідок повітряного нападу в Одесі пошкоджено житлові багатоповерхівки, поранення отримали 6 цивільних, серед яких троє дітей – 7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка. Також відомо, що 42-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. У частині міста відсутнє електропостачання, немає води та тепла.

В Одеській ОВА повідомили, що окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру, в одному з населених пунктів області спалахнули склади логістичної компанії.

