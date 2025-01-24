Дівчина співпрацювала з ФСБ за гроші.

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар РФ по одному з військових інститутів України.

Як повідомив прес-центр СБУ, поплічницею ворога виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з росіянами за обіцянку грошової винагороди.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область.

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Розслідування встановило, що зрадниця збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники.

"За інструкцією окупантів, їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити "евакуацію" своєї агентки з України на територію РФ, зокрема транзитом через треті країни. Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі поінформували, що на фінальному етапі спецоперації СБУ затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати "цілей" ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту.

На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські компанії постачали до РФ мікрочипи для ракет та безпілотників – що відомо

Днями СБУ викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій займалися постачаннями до РФ електронних компонентів для виробництва ракет та безпілотників.

Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована у РФ та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, які використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу "Х-101", "Калібр" та "Іскандер-К". Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню "Торнадо-Г" та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота Ка-52.

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