За даними ЗМІ, чоловік застрелився з рушниці / фото Pixabay

Чоловік речниці Нацполіції Волині, який напідпитку спричинив смертельну ДТП, застрелився.

Про це повідомляє ВолиньPost.

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За інформацією видання, Роман Бузулук скоїв самогубство у селищі Головне Любомльського району, вистріливши у грудну клітку з рушниці.

Смертельна ДТП у Луцьку: що відомо

  • 27 вересня Роман Бузулук, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто з іншим автомобілем.
  • У результаті ДТП загинула 47-річна жінка та ще одна жінка постраждала.
  • 2 жовтня Романа Бузулука взяли під варту із правом внесення застави.
  • 5 жовтня чоловік вніс заставу у розмірі  понад 168 тисяч гривень та вийшов з-під варти.

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Автор: УНІАН