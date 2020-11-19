Чоловік речниці Нацполіції Волині, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, застрелився - ЗМІ

На початку жовтня чоловік вніс заставу та вийшов з-під варти.

Чоловік речниці Нацполіції Волині, який напідпитку спричинив смертельну ДТП, застрелився. Про це повідомляє ВолиньPost. Читайте такожУ Івано-Франківську чоловік стріляв по перехожих - багато поранених За інформацією видання, Роман Бузулук скоїв самогубство у селищі Головне Любомльського району, вистріливши у грудну клітку з рушниці. Смертельна ДТП у Луцьку: що відомо 27 вересня Роман Бузулук, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто з іншим автомобілем.

У результаті ДТП загинула 47-річна жінка та ще одна жінка постраждала.

2 жовтня Романа Бузулука взяли під варту із правом внесення застави.

5 жовтня чоловік вніс заставу у розмірі понад 168 тисяч гривень та вийшов з-під варти. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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