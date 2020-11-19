За даними ЗМІ, чоловік застрелився з рушниці / фото Pixabay
Чоловік речниці Нацполіції Волині, який напідпитку спричинив смертельну ДТП, застрелився.
Про це повідомляє ВолиньPost.
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За інформацією видання, Роман Бузулук скоїв самогубство у селищі Головне Любомльського району, вистріливши у грудну клітку з рушниці.
Смертельна ДТП у Луцьку: що відомо
- 27 вересня Роман Бузулук, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто з іншим автомобілем.
- У результаті ДТП загинула 47-річна жінка та ще одна жінка постраждала.
- 2 жовтня Романа Бузулука взяли під варту із правом внесення застави.
- 5 жовтня чоловік вніс заставу у розмірі понад 168 тисяч гривень та вийшов з-під варти.
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