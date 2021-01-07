Особу чоловіка встановили - це місцевий мешканець.

На Миколаївщині поліцейські встановили зловмисника, який скоїв наругу над понад 100 могилами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

"30 грудня до поліції звернувся староста села Прибузьке Вітовського району з повідомленням про те, що на їхньому сільському кладовищі невідомі вандали осквернили понад 100 могил", - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом слідчі Вітовського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

У середу, 6 січня, поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 22-річний житель с. Прибузьке.

Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та відбував умовний термін покарання.

"Зі слів молодика, він вчинив злочин через надмірну кількість випитого алкоголю та з хуліганських мотивів. Аби відвести від себе підозру, зруйнував навіть могили своїх родичів", - розповіли у поліції.

Читайте такожНа Харківщині діти вчинили погром на кладовищі

Злочинцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід.

Також в ході слідства було встановлено, що у чоловіка, ймовірно, був спільник, його односелець. Наразі збирається доказова база стосовно його причетності до наруги над могилами.

Інші новини, які можуть вас зацікавити:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська