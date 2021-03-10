Сумська місцева прокуратура повідомила про підозру 30-річному чоловікові, який під час гри спричинив 4-місячній дитині тяжкі тілесні ушкодження.
Трагедія сталась 22 січня у місті Суми, повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Жінка разом зі своєю 4-місячною донькою та батьком дитини розпивала спиртні напої вдома у знайомого.
«Коли всі вже були добряче напідпитку, батько дитини почав з нею гратись — підкинув догори, однак не зміг впіймати. Дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження. У лікарню до неї не приходили ні батько, ні мати», — розповіли у прокуратурі.
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Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 128 КК України — необережне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне йому загрожує до 2 років позбавлення волі.
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