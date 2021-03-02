Поліцейські затримали чоловіка, наступаючи коліном на його шию та голову, спричиняючи сильний фізичний біль.

На Сумщині патрульних поліцейських підозрюють у застосуванні насильства до неправомірно затриманого чоловіка.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, працівники патрульної поліції Головного управління Нацполіції у Сумській області під час здійснення функції з охорони громадського порядку підійшли до чоловіка, який перебував у внутрішньому дворику одного з будинків та вимагали пред’явити документи.

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«Чоловік відмовився їх надати, однак вказав, що є інвалідом другої групи та не порушує закону. Це підтвердили присутні на місці події інші особи. Також вони зазначили, що він є працівником підприємства, яке здійснює ремонтні роботи, й що керівник підприємства з його документами вже прямує до них», - йдеться у повідомленні.

Попри це, працівники патрульної поліції здійснили фізичне затримання чоловіка, наступаючи коліном на його шию та голову, спричиняючи сильний фізичний біль.

«Правоохоронці надягли йому на руки та ногу кайданки й понесли до автомобіля, тримаючись за ці кайданки, чим спричиняли йому нестерпний біль та тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», - зазначили в Офісі генпрокурора.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді чисельних саден голови, правої руки, правої нижньої кінцівки, синців правої нижньої кінцівки, які відносяться до легких тілесних ушкоджень, а також перелом пальця правої кісті, що відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості.

У відомстві додали, що згодом Ковпаківський районний суд м. Суми встановив, що вимога поліцейських про пред’явлення потерпілим документів для перевірки не пов’язана з порушенням ним громадського порядку або іншими неправомірними діями. Рішенням суду також встановлено відсутність злісної непокори та активного опору з боку потерпілого, а відтак і складу адміністративного правопорушення в його діях. Таким чином, жодних підстав для затримання у правоохоронців не було.

Патрульним повідомлено про підозру за фактами перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями (ч. 2 ст. 365 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтава.

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Автор: Світлана Макринська