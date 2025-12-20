За словами політика, Португалія буде брати участь в операціях із забезпечення миру.

У майбутньому Португалія може взяти участь в операціях на землі задля забезпечення безпеки України. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським сказав прем’єр-міністр Португальської Республіки Луїш Монтенегру.

Відповідаючи на запитання, чи будуть португальські військові брати участь у силах забезпечення безпеки України, він зауважив, що "ми не хочемо бути тут під час війни".

"Але у Коаліції охочих Португалія бере участь. І буде брати участь в операціях із забезпечення миру. І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантій безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України", - сказав Монтенегру.

Він також додав:

"Наприклад, також разом з Латвією, Литвою можемо брати участь в миротворчих місіях і забезпечувати безпеку. Таким чином, президент Зеленський також знає, що Португалія завжди буде підтримувати і брати участь у миротворчих місіях і в місіях із забезпечення безпеки".

Водночас премʼєр додав, що "сьогодні цього ще не передбачено".

"Але коли ця проблема буде розглядатися, Португалія завжди зможе взяти в них участь. Зараз Португалія надає свою допомогу у сфері розробки підводних дронів, а у майбутньому, звичайно, ми можемо взяти участь в операціях на землі задля забезпечення безпеки України", - сказав він.

Виробництво морських дронів між країнами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна та Португалія домовилися про спільне виробництво українських морських дронів. Зеленський зауважив, що наразі це один з найперспективніших напрямків в оборонній роботі.

Водночас Монтенегру наголосив, що Португалія хотіла б поділитися з Україною своїм досвідом та науковими досягненнями, які можуть бути корисними для нашої країни.

