Тепер жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Запоріжжі затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона здавала свого сина "в оренду" професійним жебракам.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

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Як повідомляється, правопорушницею виявилась жителька Запоріжжя 1967 року народження. Оперативники з'ясували, що вона зустрілась з невстановленою особою та повідомила про готовність передати свого 12-річного сина за 600-700 гривень на день для зайняття жебрацтвом. Але ця "угода" пройшла вже під контролем правоохоронців.

Правоохоронці задокументували факт отримання 600 гривень за передачу малолітнього хлопця "покупцеві".

Наразі 53-річна жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Вирішується питання повідомлення їй про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Триває подальше досудове розслідування.

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Автор: Катерина Лиманська