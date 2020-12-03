На Хмельниччині затримано посадовця ДСНС, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельний наїзд на 54-річного пішохода.
Читайте такожВ Києві п’яний водій влаштував перегони з патрульними, а потім прикидався пасажиром (відео)Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За попередньою інформацією, 2 грудня начальник державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України у Хмельницькій області близько 17:00 вчинив дорожньо-транспортну пригоду в смт Білогір’я.
«Перебуваючи за кермом власного автомобіля Fiat, він не впорався із керуванням та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги», - йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП чоловік помер на місці події.
Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 2,18 проміле.
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- Службову особу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
- Попередньо подію кваліфікували за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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